Clara Weißberg: "Toskanafrühling" (Roman) | Lesung mit Musik von Ulrich Kodjo Wendt auf dem Knopfakkordeon am Do. 9.2.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Clara Weißberg: "Toskanafrühling" (Roman)

mit Musik von Ulrich Kodjo Wendt auf dem Diatonischen Knopfakkordeon

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-Harburg

Eine überraschende Nachricht verschlägt die 27jährige Mia nach Italien. In einem kleinen Dorf in der Toskana hat ihre Familie ein Haus geerbt. Mia verliert sofort ihr Herz an die wunderschöne Gegend. Sie findet neue Freunde und verliebt sich prompt in den gutaussehenden Archäologen Alessandro. Da kommt ihr der Fluglotsenstreik, der ihre Abreise verzögert, eigentlich ganz gelegen. Doch nicht jedem gefällt es, daß das Grundstück neue Besitzer hat, und auch Mias Mutter will das charmante, gemütliche, aber alte Haus so schnell wie möglich wieder loswerden. Soll Mia wieder einmal den Plänen anderer folgen? Oder für ihre eigenen Träume kämpfen?

Den Roman musikalisch einrahmen und mit zweiter Stimme lesen wird der Akkordeonist Ulrich Kodjo Wendt.

Germanistin und Ethnologin, verbrachte für eine Forschungsarbeit einige Monate in der Toskana. Davon inspiriert schrieb sie ihren ersten Roman.

Eintritt frei / Hutspende

***

Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern & Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.

Das Kulturcafé ist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.