CILIA (Rock/Pop/Prog) , ONE MEDICATED MOMENT (ProgRock) und REKKORDER (AlternativRock)

CILIA stehen für druckvollen Alternative-/Progressive Rock, griffige Hooks und klanggewaltige Arrangements, Sie machen „Musik für unser aller Seelen“ und „Ihre Melodien dringen tief“. – Plattenclub.de



Das heutige Quartett entstand im Spätherbst 2013, nachdem sich Fabel Adam als Sänger und Gitarrist dem Trio um Felix Geisler ( Gitarre ), Armin Lunkeit ( Bass ) und Erik Uhlmann ( Drums ) anschloss. Im bandeigenen Studio arbeiteten die vier Berliner in den beiden Folgejahren an Ihrem unverwechselbaren Sound und am ersten Liveset. Der Perfektionismus im Songwriting und Arrangement, sowie die Suche nach einem zeitlosen Sound für Ihre orchestral – rockigen Songs mit elektronischen Elementen fand im November 2015 erstmalig den Weg auf die Bühne. Nur zwei Monate später spielten Sie Ihre erste ausverkaufte Headliner-Show im Berliner Klub „Musik & Frieden“.



Ihr eigner Anspruch auf der Bühne ist hoch. Neben einem präzisen Zusammenspiel und einem perfekten Soundbild möchten Sie vor allem Ihr Publikum auf eine gemeinsame Reise mitnehmen und Ihre Songs spürbar machen. „Von der ersten Sekunde an ziehen sie die Leute in ihren Bann und rocken eine 100% überzeugende Show durch. Ihre Sounds sind fett, breit – die Melodien groß und hymnisch.“



–Konzertreview: Hangar 49 am 5.3.2016 Ihre erste EP erscheint Anfang 2017unter dem Titel „Illuminate the Night“.

rekkorder stehen für eingängigen und energiegeladenen Alternative-Rock, der durch die Stimme der Frontfrau Nina Lucia geprägt wird.



Anfang 2015 von Bernd Bloedorn gegründet, komplettierte die Band nach einigen Umbesetzungen Mitte 2015. Das Debüt-Album „Breaking Silence“ (Release 11/2016) wurde von Mastering-Legende Scott Hull bei masterdisk in New York fertig gestellt. Live überzeugten rekkorder bereits voll bei einer Reihe von Clubgigs. 2017 wird die Band eine Reihe von Festivals und weiteren Clubgigs spielen. Zur Zeit arbeitet die Band an Ihrem ersten Video zum Song Hello

One Medicated Moment kombinieren Elemente aus Alternative- und Progressive Rock in einer eigenen gefühlvollen und ausdrucksstarken Mischung.