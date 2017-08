Chris O - Vintage Blues, Grassroots & Folk aus Australien feat. Gernot Baur am Freitag, 29.9.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Chris O - Vintage Blues, Grassroots und Folk aus Australien feat. Gernot Baur

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDie bekannte Bluesmusikerinspielt alte Delta-Songs von Größen wie Memphis Minnie, Blind Lemon Jefferson, Skip James oder Big Mama Thornton sowie eigene Kompositionen. Mit ihrer unverkennbaren rauhen und zugleich melodiösen Stimme sowie verschiedenen Instrumenten, darunter Gitarre, Banjo, Ukulele, Lap Slide und Dobro, kreiert sie einen originären Sound, der ihre Zuhörer in eine Mississippi-Bar der '30er Jahre zu versetzen scheint. Geboren in England und schon immer viel auf Reisen, lebte, bevor sie sich vor etwa 35 Jahren in Australien niederließ, u.a. in Südafrika, Neuseeland und dem Iran. Auf ihren Tourneen in Europa und den USA steht sie oftmals mit lokalen Musikerkollegen auf der Bühne, so auch im Komm du, wo sie zusammen mit dem Hamburger Bluesharp-Spieler Gernot Baur performt.Chris O - solo (Gitarre und Gesang)Gernot Baur (Bluesharp)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98