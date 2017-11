Chevy Devils - New School Rockabilly

Tickets @ all stores !

Let`s dance….es hilft nix, da zuckt das Tanzbein. Die 2007 in Hamburg gegründeten Chevy Devils, die sich ganz dem Rockabilly verschrieben haben, wissen, wie das mit der guten Laune geht. Gerne zum Röhren eines V8, der publikumswirksam zum Leuchten, Qualmen und Stinken gebracht wird, entfachen die 4 Musiker ein energiegeladenes Rock`n`Roll-Feuer, dem man sich nicht entziehen kann.Der von Basser Karsten virtuos gespielte Doghouse-Bass läßt jedem Nostalgiker das Herz höher schlagen, während Frontmann Nick zu Tanz- und Showeinlagen übergeht und das Publikum hautnah zum Mitswingen animiert. Dabei legen die gut aufeinander eingespielten Jungs auch eine erstaunliche Ausdauer an den Tag und rocken bis zum Umfallen. Definitiv eine absolut sympathische Live-Band mit enormem Spaß-Faktor, selbst für die, die sonst vielleicht eher andere Genres bevorzugen.Chevy Devils ".. der Himmel über mir ist durchtränkt von grellen Blitzen. unter mir öffnet sich die Erde und aufeinmal durchfährt mich ein unglaublicher Sound... aus dem Riss dringt eine Flammensäule gefolgt von einem irren Licht, zum Sound kommt das dröhnen eines V8 (irrreeee!) und dann wie aus dem Nichts... steht er vor mir... der Wagen des Teufels? Nein!!!... unmöglich, so sieht der Teufel nicht aus, der Sound könnte aber von ihm sein... ein Knall... und aus dem Auto da steigen sie aus... die "CHEVYDEVILS"... © VilliExtrem" - Die Chevydevils sind vier Musiker aus den Südstaaten Hamburgs.Auf der Bühne zeigen sie, dass sie Rock n Roller mit breitem Horizont sind. Ihre eigenen Songs sind energiegeladene Rockabilly/Psychobilly Stücke, die die Zuhörer in Bewegung bringt. Alte Rock n Roll Klassiker erscheinen in einem ganz neuen Licht. Doch eins haben sie alle: Den Sound der Chevydevils. Die Jungs leben ihre Musik mit jeder Pore. Sie zeigen euch Rock n Roll mit Körpereinsatz. Schaut es euch an.