Celarda | Celtic Folk und neu entdeckte Folkwelten am Freitag, 26. Mai 2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Celarda | Celtic Folk und neu entdeckte Folkwelten

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDie Mitglieder der 2008 gegründeten Jenaer Bandverstehen sich vor allem als Reisende, deren musikalische Neugier sie dazu antreibt, neue Länder, Menschen, Klänge und Geschichten zu entdecken. Was(Gitarre, Irische Bouzouki, Akkordeon, Gesang),(Cello, Gesang) und(Geige, diverse Flöten, Gesang) dabei über die Jahre gefunden haben, sind neue Folkwelten, in denen sich die keltischen Wurzeln vonmit anderen europäischen und orientalischen Einflüssen, aber auch modernen Klangbildern verwoben haben. Anekdoten und Wissenswertes zu den einzelnen Stücken fügen sich in das Programm ein, so daß eine facettenreiche Klang- und Erlebniswelt entsteht. Das aktuelle dritte Album "Sand" setzt, den Wurzeln durchaus treu bleibend, vor allem auf eigene Kompositionen, Lyrik-Vertonungen und deutsche Texte.Marco Schmidt (Gitarre, Irische Bouzouki, Akkordeon, Gesang)Lisa Eberhard (Cello, Gesang)Katharina Liborius (Geige, diverse Flöten, Gesang)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98