CC TOP.......the germann tribute to ZZ TOP

CC TOP – The German Tribute To ZZ TOP



Sie lieben und leben den dreckigen Texas Blues und so lag nichts näher, als in die großen Fußstapfen der “Little Ol‘ Band From Texas“ zu steigen. Für CC-Top ist es nicht nur eine Hommage an die Sound-Architekten Gibbons, Hill und Beard – ZZ-Top ist zur Lebenseinstellung geworden.



Der intensive Rock ‘n‘ Roll, die melancholischen Balladen und die zweideutigen Texte - das macht für CC Top die einzigartige Musik von ZZ Top aus, die immer mit hoher Spielfreude und Überzeugung interpretiert wird. Egal, ob auf kleinen oder großen Bühnen:



So nah wie möglich am Original, mit hohem Authentizitätsanspruch!



Inspiriert von der ZZ TOP DVD “Live From Texas 2008“ präsentieren die Jungs von CC Top eine absolut ehrliche, 90 minütige Live Show. Sie bringen nicht nur den amtlichen Mix aus Blues, Country und Boogie rüber, sondern legen auch allergrößten Wert auf Optik und Bühnendekoration – die perfekte Illusion!



Gehen sie auf ihre eigene Zeitreise und genießen sie Klassiker wie: Sharp Dressed Man, Tush, Legs, Gimme All Your Lovin’, Got Me Under Pressure … CC- Top bietet ihnen die Möglichkeit ZZ Top live zu erleben, ohne aufs Original warten zu müssen.



That Little Ol‘ Band From Lower Saxony, CC Top – The German Tribute to ZZ TOP