Broken Star - Paul Mulligan & Kenneth Coyne

RockPop, Irish Folk



Paul Mulligan und Kenneth Coyne -BrokenStar Acoustic- Paul und Kenneth sind gebürtig aus dem äußersten Westen Irlands -aus Connemara. Dort wo die Natur wunderschön ist und gleichzeitig so rau und schroff sein kann.



Vielleicht ist ihre Musik auch deshalb so vielseitig. Zusammen kennt man sie in Irland als „Brokenstar Acoustic“, aber auch in Deutschland und im europäischen Ausland sind die beiden unterwegs.



Außerdem spielen sie mit drei anderen irischen Musikern noch in einer Rockband, den „Knights of Columbus“. Zu ihrem Repertoire gehören Rock- und Popsongs, sowie Balladen und natürlich Irish-Folk. Mit dieser breiten Auswahl an Lieder begeistern sie sowohl Alt als auch Jung.



Paul besticht durch seine kräftige, einfühlsame Stimme und Kenneth durch sein virtuoses Gitarrenspiel.





** Eintritt FREI | SAMMLUNG FÜR MUSIKER **