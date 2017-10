Irish Music, Rhythm & Blues, Soul und Rock´n´Roll



Brendan Hyland kommt ursprünglich aus Limerick City in Irland.



In ganz Irland spielte und lernte er, seine Musik zu spielen. Sei es in Pubs oder auf Sommer-Festivals und tourte durch diverse Folk Clubs und Pubs in England, Schottland, Frankreich und den U.S.A.



Brendan Hyland zog es nach Hamburg, beeinflusst von der großen musikalischen Vielfalt - hauptsächlich Irish Music, Rhythm & Blues, Soul und Rock´n´Roll.



Wo immer Brendan auftritt, unterhält er das Publikum....



** EINTRITT FREI | SAMMLUNG FÜR MUSIKER **