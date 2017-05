Celtic Folk & Covers



Der Entertainer Bobby Brady, geboren in Dundee (Schottland), spielt seit über 20 Jahren Live - Musik als Sänger, Gitarrist und Geigenspieler im gesamten deutschsprachigen Raum.



Nach der Auflösung seiner ersten Band ("the wally dugs", Folk / Rock - Band aus Schottland) ist Bobby außerdem in großen Teilen Europas und auch außerhalb aufgetreten: Großbritannien, Belgien, Dänemark, Schweiz, Norwegen, Spanien, Boston, New York und Kanada.



Bobby spielt Gitarre und Fiddle und hat in den letzen Jahren als Solo - Künstler eine Mischung aus traditionellen schottischen und irischen Folksongs, zeigenössischer Pop- und Rockmusik, Country, Balladen und Oldies entwickelt.



www.bobby-brady.com/



** EINTRITT FREI | SAMMLUNG FÜR MUSIKER **