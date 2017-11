Blueswerft | Jazz Blues aus Hamburg am Freitag, 24.11.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Blueswerft | Jazz Blues aus Hamburg

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeHamburg hat nicht nur das perfekte Wetter für den Blues, es hat auch die perfekten Jungs dazu: einer kommt von der Werft, ein zweiter ist quasi dort aufgewachsen, ein dritter wohnt im Hafen. Die vier Jungs vonspielen den wahrscheinlich bestgelaunten Blues der Stadt, nebenbei feinsten Jazz, groovigen Boogie und waschechten Rock 'n' Roll - alles auf angenehm nordische Art.(Gesang, Bluesharp, Piano), bekannt als langjähriger Duo-Partner von Blues-Legende Abi Wallenstein, ist ein Virtuose an der Bluesharp und am Boogie-Piano, ein begeisternder Sänger, Frontmann und Entertainer. Er und seine Mitstreiter(Gitarre),(Schlagzeug) und(Bass) rocken stilvoll jedes Haus.war 2014 Gewinner des renommierten Blues-Preises beim SummerJazz in Pinneberg.Körrie Kantner (Gesang, Blues Harp, Piano)Bernd Nowak (Gitarre)Bernd Dietz (Schlagzeug)Andreas Ravn (Bass)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98