Blue Clarinet Stompers | Jazz der 1920er und -30er Jahre in kleiner Swing-Besetzung am Freitag, 26.1.2018 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Blue Clarinet Stompers - Traditional Jazz Quartet

Jazz der 1920er und -30er Jahre in kleiner Swing-Besetzung

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeNeben den großen Bands etwa von Fletcher Henderson, Duke Ellington oder King Oliver hatten in den USA zwischen 1925 und 1940 die sogenannten Small Bands ihre Blütezeit. Als Teil der pulsierenden, vielfältigen Jazzszene jener Zeit spielten sie auf kleineren Bühnen, in Clubs und Speakeasies. Diesehen sich in der Tradition dieser Small Bands und insbesondere der Klarinettisten Johnny Dodds, Jimmy Noone und Sidney Bechet. In klassischer Besetzung mit Klavier, Klarinette/Sopransax, Kontrabaß und Gitarre treten sie den Beweis an, daß die Musik ihrer Vorbilder noch immer sehr lebendig ist.Klaus Eckel (piano)Claus Winkelmann (clarinet)Peter Bernhard (guitar)Wolfgang Möhler (Bass)Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.