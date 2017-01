Black&Lupin: "Royal Blue" | Psychedelic Blues Rock am Samstag, 18.2.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Black&Lupin: "Royal Blue" | Psychedelic Blues Rock

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspendeläßt psychedelische Klänge orientalischer Musik mit der Kraft von energiegeladenem Rock verschmelzen. Virtuose Tonfolgen, röhrender Leslie-Sound mit seinem typischen Vibrato und bezwingende Rhythmen beleben etwas wieder, das an die Tage der Doors erinnert. Ungezügelt, aber auch mysteriös bringt die Harburger Band ehrlichen Rock auf die Bühne. Neben einer alten Vintage-Orgel, die ihrem Sound den authentischen Klang der '70er verleiht, ist es vor allem der Gesang, der die Gruppe unverwechselbar macht. Kraftvoll und gleichzeitig sphärisch, läßt er Reminiszenzen an Legenden wie Grace Slick oder Jim Morrison aufkommen, bewahrt aber dennoch einen ganz eigenen Charakter. Support Your Local Bands!Banu (Vocals)Sandro (Orgel)Maxi (Bass)Alex (Gitarre)Nicolas (Schlagzeug)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98