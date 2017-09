Billbrook BluesBand | Rollin' and Jivin' Rhythm 'n' Blues am Freitag, 13.10.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Billbrook BluesBand | Finest Rollin' and Jivin' Rhythm 'n' Blues

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeIhr Blues ist erdig und rauh, mit Einflüssen aus Jazz, Swing und Jive. Seit ihrer Gründung vor mehr als zehn Jahren und nach diversen Umbesetzungen gehört die Band aus dem Hamburger Stadtteil Billbrook heute zum festen Kern der Hamburger Bluesszene. Von einer Coverband, die sich zunächst eng an Originale aus Chicago- und Delta Blues anlehnte, hat sich die Gruppe längst zu einer Formation entwickelt, die Blues im ganz eigenen Stil präsentiert und interpretiert. Ein Sound, der in die Beine geht, geprägt von der authentischen Stimme des Frontmannsund seinem Baritonsax, brillanten Gitarrenriffs vonund dem druckvollen Groove von(Bass) und(Schlagzeug).Christoph Rommel (Gesang, Saxophone)Jörn Mahnke (Gitarren)Walter Dehning (Fender-Bass)Hendrik Klose (Schlagzeug)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98