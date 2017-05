Bill Chambers: "Cold Trail" | Country-Legende aus Australien, Konzert am Freitag, 23.6.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Country Music im Kulturcafé Komm du



Bill Chambers: "Cold Trail" | Country-Legende aus Australien

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDem australischen Singer-Songwritergelingt es, auch Zuhörer zu begeistern, die der Countrymusik normalerweise eher skeptisch gegenüberstehen. Mit seinen Songs, beeinflußt von Bob Dylan, Johnny Cash oder Buddy Holly und vielfältigen Erfahrungen "on the road" spielt er sich direkt in die Herzen des Publikums. Ohne Umwege, bodenständig, unprätentiös und frei von jeglichem Schnickschnack. Neben seinen eigenen Werken bereichertdie australische Country-Szene seit vielen Jahren durch eine intensive Zusammenarbeit mit anderen Musikern im Studio oder als Produzent. Seine Tochter ist die in "Down Under" ebenfalls ausgesprochen erfolgreiche Countrysängerin Kasey Chambers.Bill Chambers (Gesang und Gitarre)Reinhard Potschinski (Gitarre)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98