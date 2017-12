Bethlehem und Gänsebrust

Emma - der Laden



lLiterarische Kostbarkeiten bei Kaffee und Kuchen -

Ingrid Sellschopp liest Julie Schrader



Demnächst gibt es für „Julie-Schrader-Fans“ wieder Gelegenheit, sich an der Dichtkunst des „Welfischen Schwans“ zu erfreuen. Gästeführerin Ingrid Sellschopp gastiert bei Emma im Gemeindezentrum der Auferstehungsgemeinde Marmstorf und wird bei Kaffee und Kuchen aus dem Werk des größten „naiv-komischen Talents deutscher Zunge“ vortragen. In Harburg, wo die Poetantin seinerzeit als Hausdame arbeitete haben die Lesungen mit Lokalkolorit schon Tradition und „Julchen“ hat mittlerweile eine große Fan-Gemeinde.



Der Jahreszeit entsprechend geht es um Julchens Empfindungen rund um Weihnachten und diese waren alles andere als gewöhnlich! Dazu gibt es weitere Kostbarkeiten aus dem literarischen Schatzkästchen. Die Gäste werden auf eine Zeitreise in die Kaiserzeit mitgenommen, denn Julie Schrader arbeitete vor 100 Jahren als Hausdame in vornehmen norddeutschen Häusern und lernte dort Berühmtheiten aus dem Kulturleben kennen. Zwei Lieben gab es in ihrem Leben: die zur Poesie und die zur wilhelminischen Männerwelt. Beides verbindet sich in ihrer unnachahmlichen Dichtkunst. So werden auch bei der weihnachtlichen Lesung ihre erotischen Abenteuer vor genau 100 Jahren im Hause der Harburger Fabrikantenfamilie G. und anderswo keineswegs ausgespart werden. Man darf sich auf einen amüsanten Nachmittag freuen.



Datum: Sonntag, 10. Dezember 2017

Beginn: 15.30 Uhr

Ort: Emma – der Laden, Ernst-Bergeest-Weg 61