beige - 10 Jahre HirnRock ! Plus Rosengarten & Schwimmer

Beige - 10 Jahre Hirnrock

Von der Schnapsidee zur etablieren Größe im Norddeutschen Rockzirkus. So könnte man die Geschichte um die Norderstedter Rockband beige in Kürze beschreiben. Dabei würde man allerdings so einiges unterschlagen, was dieses Quintett um die Masterminds Mandi und Motte Mottlau so besonders macht. Eine charismatische Frontfrau mit brillanter Stimme trifft auf irrwitzige Rockmusik und verfeinert diese mit nicht alltäglichen deutschen Texten. Klar, verständlich, deutlich und animierend präsentiert diese Band seit 10 Jahren ihre Shows, bei der die immer größer werdende Fangemeinde frenetisch mitsingt und tanzt, so dass beige Konzerte immer ein Erlebnis sind.Hirnrock eben. Und genau damit hat die Band 2014 denn auch noch gleich den renommierten Oxmox (Hamburg) Bandcontest gewonnen.Nach 4 Alben und der letzten Tour 2016, die bis nach Wien reichte, hat die Band in diesem Jahr wenige auserwählte Festival Gigs gespielt und wollen jetzt in ihrem Wohnzimmer, Marias Ballroom Hamburg, nicht nur wie üblicherweise mit den Fans, sondern auch sich selbst ein bisschen feiern. Daher hat die Band noch zwei weitere Acts eingeladen. Rosengarten (Vienna) und Schwimmer (Lüneburg).Nach hunderten von Gigs, die sie in unzählige Clubs, aber auch auf große Bühnen wie das Deichbrand Festival, die NDR Bühne auf der Kieler Woche und viele mehr geführt haben, wird am 18.11.2017 das 10 jährige Bühnenjubiläum von beige mit alten, neuen und ganz neuen Songs gefeiert.______________________Rosengarten ist eine 3 Mann-Band, bestehend aus dem Gitarristen Karsten Krause aus Hamburg, dem Schlagzeuger Mike Linder aus Saalfelden und dem Wiener Szenemusiker, Bassisten und Sänger Mihael Gluhak – also die klassische Besetzung. Kennen gelernt haben sich die Drei in Wien. Da Sie bereits die 40iger Schallmauer durchbrochen haben, kann jeder von Ihnen auf viele Jahre Musik- und Banderfahrung zurückblicken.Ihre Erlebnisse spiegeln die Musik wieder. Ein Stilmix aus Rock, Punk, Blues, Funk, Alternativ und „a bissal an Traditionellem”. Der Wiener Dialekt spielt eine ganz wichtige Rolle! G`schichtln zum Lachen, zum Weinen, zum Nachdenken und die auch ganz bewusst provozieren sollen, sind zwar nicht immer autobiografisch, aber auf jeden Fall aus dem Leben gegriffen!__________________________SCHWIMMER ist eine vier Mann starke, deutschsprachige Alternative-Rock Band aus Lüneburg. Gegründet Ende 2011 ging die Band im März 2012 zum ersten Mal live.Die letzten 5 Jahre ihrer Bandgeschichte verbrachten sie damit, sich in den Clubs und auf den Festivals Norddeutschlands die Finger wund zu spielen und fanden schnell eine feste Anhängerschaft mit ihren auf Deutsch gesungenen, kraftvollen und positiven Songs. Ende 2014 brachten SCHWIMMER ihre erste, über Crowdfunding finanzierte EP „Keine halben Sachen“ auf den Markt. Mit über 4400€, finanziert durch Fans und Freunde, konnten sie Ihren Traum der ersten CD verwirklichen. „Keine halben Sachen“ ist überall digital erhältlich.Derzeit befindet sich die Band erneut im Studio, um ihr erstes Album aufzunehmen, welches vorraussichtlich Anfang 2017 erscheinen wird. Größte Meilensteine bis jetzt: Support für eine Doppel-Show der bekannten Rock-Band Madsen, sowie Stefanie Heinzmann, Rage und Der Fall Böse