Beatrice Reszat: "Mutmachbuch für Träumer" | Konzert-Lesung am Donnerstag, 29.6.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

"Mutmachbuch für Träumer ... denn hinterm Horizont geht's weiter!"

"Mutmachbuch für Träumer ... denn hinterm Horizont geht's weiter!"

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-Harburg
Eintritt frei / Hutspende

Wenn man eines braucht, um seine Träume zu leben, dann ist es Mut! Denn die Frage ist nicht, ob wir Träume haben. Die Frage ist, ob wir unseren Mut zusammennehmen, die Segel setzen und zu dem großen Abenteuer aufbrechen, unsere Träume auch zu leben!

Beatrice Reszat, erfolgreiche Autorin und Songtexterin, u.a. für Udo Lindenberg, Yvonne Catterfield und Peter Maffay, macht ihren Lesern Mut! Und sie gibt auch ganz praktische Tips, wie wir erkennen und erreichen, was wir wirklich wollen und wie man alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Denn der Träumer braucht Flügel UND Wurzeln! 

Humorvoll und unterhaltsam präsentiert Beatrice Reszat Auszüge aus ihrem Mutmachbuch und erzählt von ihrem Leben mit den Stars hinter den Kulissen der Medien- und Musikwelt. Als Highlight des Abends singt sie einige ihrer eigenen Songs, an der Gitarre begleitet von Torge Niemann.

Beatrice Reszat (Gesang, Gitarre)
Torge Niemann (Gitarre)

Eintritt frei / Hutspende

***

Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern & Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.

Das Kulturcafé Komm du ist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.