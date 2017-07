BASHERT - Musik ist belastend Tour 2017 ! Guest: SAMI BOUAMRANE

Eintritt FREI . Der Hut Geht ´rum !

„Gegründet im Sommer 2013 in Pembrokeshire, einem Landstrick in der walisischen Pampa, ist bashert. das Singer-Songwriter Projekt des Wuppertaler Musikers Benedikt Beichl.Nach der Debut EP "Rotweinmilieu", welche Anfang 2014 erschien, und dem ersten Album "Hier sind wir wie Geister", welches 2015 über das Kölner Indie-Label Schnittmenge Musik veröffentlicht wurde, folgt im Sommer 2017 nun das zweite Studioalbum. In seinen meist deutschsprachigen Liedern werden Melancholie und Schwermut mit Popmusik vereint. Manchmal leise, manchmal laut, aber immer gradewegs aus dem Herzen.“_______________________2012 begann die Reise ins Ungewisse, nachdem der Versuch Bandmusik zu machen, auf zu viele Grenzen unterschiedlicher Lebensstile traf. Sami Bouamrane ging es schon immer um Extreme. Freude, Trauer, niedergeschlagen und zum Kämpfen bereit. Halbherzigkeit als größter Feind, spielte er mehr Konzerte als sein Körper es konnte und doch nie genug um seinen Drang zu stillen.2017 ist in diesem Prozess zu einem entscheidenen Jahr geworden, nun in der Selbstproduktion begriffen, geht es weniger um regelmäßige Auftritte und mehr darum, regelmäßig Musik zu veröffentlichen und sich musikalisch weiterzuentwickeln. So hört man nun statt hektischer Verzweiflung oft einen Hauch von Ruhe und Gelassenheit in den Texten. Auf den wenigen Konzerten, die er noch spielt, kann man sich einen Eindruck davon verschaffen.