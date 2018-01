Axid Rain- Flatrock from Oederquart ! Plus Special Guests

Tickets @ all stores !!

Mütter sperrt eure Töchter ein und vernagelt die Fenster – hier kommt Axid Rain! Die von Whisky und Zigaretten geformte Stimme der schönsten Blondine der Männerwelt dringt durch Mark und Knochen bis ins Höschen. Die anmutigen Gitarrenriffs des Sängers Mense (24) werden von der grazilen Rhythmusgitarre Nicky „Richy Rich“ Borgmanns (30) auf eine gottgleiche Ebene erhoben. Die bunt zugehackten Gliedmaßen zappeln in Lichtgeschwindigkeit von rechts nach links, wenn Christoph „Carlos“ Leidecker (23) in die Drums haut. Frei nach dem Motto „Der Bass muss ficken!“ penetriert Matze König (24) nicht nur seinen Bass. Wenn die „Guys from Oederquart“ ihren FLATROCK zelebrieren, bleibt kein Auge trocken! Blinde können wieder sehen, Taube wieder hören und Lahme wieder gehen!Die Band wurde 2006 gegründet und begeistert bis heute die Massen. 2013 schlugen die Jungs ihr Lager in Oederquart, zwischen Stade und Cuxhaven, auf, um von dort die frohe Kunde des FLATROCKS zu verbreiten. Sie spielen regelmäßig in Hamburgs Kultkneipen und rockten unter anderem in der Markthalle, im Knust oder im Logo. Nach dem Release des ersten Albums „One Way Run“ im Jahr 2015 folgt 2016 eine zweiwöchige Tour durch ganz Deutschland.