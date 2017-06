Avaluna - "La vie en rose" | Verträumter Chanson-Pop von Piaf bis Zaz am Samstag, 8.7.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspende(Gesang, Flöte, Gitarre) und(Gitarre, Gesang) widmen diesen Abend den großen französischen Chansons. Der Schwerpunkt ihres Programms liegt auf Neuinterpretationen der Piaf, Liedern des Nouvelle Chanson über Carla Bruni und Zaz bis hin zu Fauré und einigen Tangos. Auf seinem Streifzug durch Paris spaziert der "Milord" die "Champs Elysees" entlang und kehrt in den Weinkellern der Stadt ein. Hier verliert er sich im schwülwarmen Gewirr. Was bleibt ist seine Sehnsucht, seine Melancholie ... Ein Abend, das französische Lebensgefühl zu feiern, sich einen lebenslustigen Blick durch die rosarote Brille zu erlauben, aber auch ein Abend zum Träumen.Daniela Natusch (Gesang, Flöte, Gitarre)Maximilian Meeder (Gitarre, Gesang)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98