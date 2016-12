Ausstellung "TRANSIT" der Künstlergruppe Kobalt-Kunst international | Vernissage & Performance am Samstag, 14.1.2017 um 18 Uhr im Kulturcafé Komm du

Vernissage & Performance im Kulturcafé Komm du



Kobalt Kunst International e.V.

Eröffnung der Ausstellung "TRANSIT" (18.00 Uhr)

mit Performance (20.00 - 21.00 Uhr)

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / Hutspendeist ein Zusammenschluß von bildenden Künstlern, Musikern und Literaten. Ihr Anliegen besteht in der Erweiterung des künstlerischen Horizontes durch interdisziplinäre Vorhaben und Gemeinschaftsprojekte mit Mitgliedern und befreundeten Künstlern anderer Nationalitäten. Mit kulturübergreifenden Kunstprojekten will man Sprachbarrieren überwinden und dazu beitragen, daß Lebensentwürfe wie auch künstlerische Standorte aus dem europäischen und außereuropäischen Raum wahrgenommen werden. Die Ausstellung zeigt Werke zu den Stichworten Selbstdefinition, Flüchtlinge, Übergang, Übertragung und Verschmelzung von künstlerischen Positionen. Im Anschluß an die Vernissage findet eine Performance mit Kunst, Literatur und Musik statt. Die Ausstellung läuft bis zum 10. März 2017.Wenn das ICH in ein fremdes Land kommt, kriegts manchmal weiche Knie.Wenn die Menschen in diesem fremden Land auch noch anders reden, dann wird's dem ICH oft schwindelig.Aber das ICH stolpert nicht nur auswärts: Zuhause schon ist es ständig am Gucken, ob alles zusammenpasst. Ob die Hose sitzt, die Schuhe sauber sind und die Gedanken auch so denken, dass früher und jetzt und morgen sich auch nicht in die Quere kommen.Was macht das ICH also, um sich immer wieder zu finden?Es spielt. Es spiegelt. Es erträgt. Es bleibt. Es verändert sich.Wie die fünf subjektiven Objekte auf der Bühne.Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98