"Außenseiter" (Kriminalroman) | Autorenlesung mit Birgit Storm am Donnerstag, 2.2.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Lesung im Kulturcafé Komm du



"Außenseiter" (Kriminalroman)

Autorenlesung mit Birgit Storm

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeEin Obdachloser ins Koma geprügelt, ein Heimkind aus DDR-Zeiten auf der Suche nach seiner Herkunft, Kommissar Theo Greitners Mutter nach einem Einbruch in ihr Haus auf der Intensivstation. Der Beamte von der Polizeiinspektion Suhl und sein aus Hamburg zugezogener Kollege Matthias Hansen ermitteln in ihrem zweiten Fall auch im Umfeld von Theos Familie, was sie bald an ihre Grenzen bringt. Mit ihrem ersten Roman "Ein Schuss zu viel" nahmam Wettbewerb um den Thüringer Krimipreis teil und gehörte zu den drei Finalisten. Eigentlich dachte die seit vielen Jahren in Hamburg lebende Berufsschullehrerin, damit sei ihr schriftstellerischer Ausflug in diese Region Deutschlands beendet. Doch sie hatte nicht mit den Lesern gerechnet, die wissen wollten, wie es mit dem ungleichen Gespann Theo und Matze weitergeht. "Meine Ideen reichen noch für viele neue Bücher", verspricht sie ihren Lesern.Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98