Augenreisen in Emma - der Laden

Eine neue Vortragsreihe zum Thema Reisen beginnt am Sonntag, den 22. Oktober um 15.30 Uhr in Emma – der Laden, Ernst-Bergeest-Weg 61. Mit ihren Augen und Herzen können die Zuhörer den Referenten folgen hinaus in die Welt.

Den Anfang macht der weit gereiste Joachim Schimmelpfennig. Zur Zeit noch in Australien, wird er die interessierten Marmstorfer mit seinen Erfahrungen am 22.10. unterhalten. Nicht ein konkretes Reiseziel sondern seine Gedanken und Impressionen über das Wie des Unterwegsseins ist das Thema seines Bildervortrags „Die Philosophie des Reisens“.

Für 2018 sind Augenreisen nach Neapel und voraussichtlich Galapagos geplant.

Antiquariat, Secondhandboutique und Café haben wie immer von 15 – 17 Uhr geöffnet.