Art & Techno // Vernissage // Party!

-Vernissage ab 18 Uhr-



-Clubbetrieb ab 22 Uhr-



An alle Freaks und Freunde der elektronischen Tanzmusik.

An alle Frauen und Männer der freien Kunst.

An alle Künstler der freien Frauen und Männer

Lasst uns tanzen, feiern und abgehen!!!

Maison Musique macht´s möglich….

wir freuen uns auf ein zufriedenes

Lächeln!!!

Wir haben uns nicht lumpen lassen.

Der Künstler Pavel Ehrlich zeigt einige seiner markanten Werke im Ambiente der Villa Maison Musique. Wie ein roter Faden zieht sich durch die Arbeiten des ukrainischen Künstlers Pavel Ehrlich die Suche nach dem Ursprünglichen, nach dem, was das Leben ausmacht.

Es gibt für Euch Digitale Dj's, Analoge Dj's und einen sehr coolen MC auf insgesamt zwei Floors.

Die Location für Euch wird eine wundereschöne und sitllvolle Villa sein, in der man sich einfach wohl fühlen muss!

Ihr seid alle herzlich willkommen! Gute Laune und Freude am Tanzen bringt Ihr selbst mit!!!

Wir freuen uns auf einen unvergesslichen und einzigartigen Abend mit Euch!



Die Künstler an diesem Abend sind :

Spezial Guest!

>>> Capuz (Hambagalut)