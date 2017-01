"All die verwirrten Männer" (Roman) | Autorenlesung mit Reimer Boy Eilers am Donnerstag, 23.2.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Lesung im Kulturcafé Komm du



"All die verwirrten Männer" (Roman)

Autorenlesung mit Reimer Boy Eilers

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeHochschulassistent Guntram Blommberg, Ende zwanzig, ist kein Märchenprinz. Will er auch gar nicht sein, denkt er trotzig. Eher ein rosa Flamingo, das wäre hübsch, der lässig über den Dingen steht. Das Leben des kopflastigen jungen Mannes ist bestimmt von seiner unermüdlichen Suche nach "Mrs Right". Aus Blommbergs Perspektive wird ein langes Wochenende zwischen (gescheitertem) Rendezvous und (vorläufigem) Happy End geschildert - humorvoll, pointiert und scharf beobachtet. Der Roman, der bei seinem ersten Erscheinen im Jahr 1984 eine Auszeichnung beim "Hungertuch"-Wettbewerb um das beste literarische Debüt auf der Frankfurter Buchmesse erhielt und lange Zeit vergriffen war, wurde kürzlich wieder aufgelegt., Schriftsteller und Journalist mit zahlreichen Veröffentlichungen, ist Mitglied in verschiedenen Literaturvereinigungen, u.a. dem PEN Club.Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne undregelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot anKaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndemMittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion,Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bisdreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern &Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformancessowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98