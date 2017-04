Aidan O'Driscoll

Singer & Songwriter / Folk, Rock, PopDer noch recht junge Musiker Aidan aus Cork in Irland lebt zur Zeit in Hamburg.Seit mehr als 5 Jahren spielt Aidan akustische Gitarre, von der Pike auf gelernt von seiner Familie und besonders seinem Vater. Sein Stil wird beeinflusst vom Irish Folk, klassischem Rock der 60er und 70er und auch moderner Pop-Musik.Aidan liebt es, irische Musik vor allem auch in Deutschland bekannt zu machen und am Leben zu erhalten. Aufgetreten ist er bereits in den meisten Irish Pubs auf Hamburg´s Reeperbahn, in Kiel, Husum, Stade, Kassel, Oldenburg und natürlich auch in Irland und auch in Dänemark.Auch auf Festivals wie der Kieler Woche und Hamburg´s Hafengeburstag ist er bereits aufgetreten.Auf der Bühne stand er in Konzerten und Jam Sessions schon mit Musikern wie Tristan O´ Shea, Kevin McKernan, The New Old-Timers, Aidan Ward und Steve Reeves.** EINTRITT FREI | Sammlung für Musiker **