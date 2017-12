AGUA e VINHO | Brasilianisch-argentinische Musik mit Alexander Paperny (Balalaika) und Angel García Arnés (Gitarre) am Freitag, 19.1.2018 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Konzert im Kulturcafé Komm du



Duo "Agua e Vinho" - Brasilianisch-argentinische Musik

mit Alexander Paperny (Balalaika) und Angel García Arnés (Gitarre)

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeDie Leidenschaft des Gitarristengilt der spanischen und der argentinischen Musik, mit seinem Instrument verführt er das Publikum zum Tanz. Ebenso experimentierfreudig wie er ist sein Duo-Partner, in dessen Händen die Balalaika beweist, daß sie sich nicht nur in Rußland, sondern auch in Lateinamerika wohlfühlt. Ausgebildet als Solist, Lehrer und Dirigent an der Staatlichen Hochschule für Musik in Moskau, istmit seinem atemberaubenden Balalaikaspiel als Solist, mit seinem Trio "Balalaika Nueva" und mit großen Orchestern bereits in zahlreichen Ländern aufgetreten.studierte klassische Gitarre in Spanien und an der Musikhochschule in Hamburg. Als Gitarrist und Arrangeur verfolgt er verschiedene Projekte, u.a. Sureste Tango, Cuatro por tango und Duo LieberTango.Alexander Paperny (Balalaika)Angel García Arnés (Gitarre)Eintritt frei / Hutspende***Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.