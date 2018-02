Agenten-Thriller "Tod von oben" - Liebe und Verrat in den besetzten Niederlanden 1941-42 | Autorenlesung mit Jürgen Ehlers

Autorenlesung im Kulturcafé Komm du



Jürgen Ehlers: Agententhriller "Tod von oben"

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Liebe und Verrat in den besetzten Niederlanden 1941-42

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-Harburg

Eintritt frei / Hutspende

In einer Sommernacht des Jahres 1941 beobachtet die 19-jährige Sofieke, eine in Den Haag untergetauchte Jüdin, wie ein Fallschirmagent in den besetzten Niederlanden landet. Der deutsche Student Gerhard Prange soll für die Engländer spionieren und Informationen über Reichskommissar Arthur Seyß-Inquart sammeln, der dort den Holocaust an den niederländischen Juden organisiert. Gerhard wird festgenommen und entgeht seiner Hinrichtung nur, indem er sich zum Schein bereiterklärt, als Doppelagent für die deutsche Spionageabwehr zu arbeiten. Durch Zufall treffen Gerhard und Sofieke wieder aufeinander. Zwischen ihnen entwickelt sich eine Liebesbeziehung. Aber die beiden sind in größter Gefahr, denn die Gestapo ist ihnen auf der Spur ...

Zehn Jahre Recherchearbeit und etliche Reisen in die Niederlande stecken in diesem spannenden Tatsachenroman aus der Feder des bekannten Autors und Geowissenschaftlers

Das Kulturcafé Komm du ist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.