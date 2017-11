"Ännchen von Tharau" | Gudo Mattiat liest Gedichte aus dem 17. Jahrhundert am Kontrabass begleitet von Thomas Rutt am Donnerstag, 23.11.2017 um 20 Uhr im Kulturcafé Komm du

Rezitation mit Musik im Kulturcafé Komm du



"Ännchen von Tharau" - Gedichte aus dem 17. Jahrhundert

vorgetragen von Gudo Mattiat, am Kontrabass begleitet von Thomas Rutt

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt frei / HutspendeIn ihrem Programm haben der Schauspieler und Lehrer a.D.und, Kinderarzt und Musiker in verschiedenen Jazzbands, eine Auswahl von Gedichten aus der Zeit des 30-jährigen Krieges zusammengestellt. Darunter sind Verse voller Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, aber auch solche, die sich mit Frieden und Liebe beschäftigen, mitunter ein wenig frivol. Den Zuhörern wird eine Mischung aus Lesung, Schauspiel und Konzert geboten, denn einfach nur vorzulesen istSache nicht. Mit den dunklen, vibrierenden Tönen seines Instruments unterstützt und verstärktden Vortrag und intensiviert mit seinen Improvisationen die Wirkung des Gesprochenen.Gudo Mattiat (Rezitation)Thomas Rutt (Kontrabass)Eintritt frei / Hutspende***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98