AC/Dynamite - Tribute To The Kings Of Rock

Explosiver Tribut an eine Legende

AC/DYNAMITE – Dieser Name ist Programm! Mit entfesselter Energie und den legendären Gitarrenriffs liefern fünf Hamburger Jungs den High Voltage Rock 'n' Roll, mit dem AC/DC in die Geschichte eingingen.LET THERE BE ROCKAC/DYNAMITE zählen zweifelsfrei zu den wenigen Tribute-Bands, die sich musikalisch ganz nah am Sound des Originals bewegen. Nicht zuletzt dank der Stimme von Sänger Tim Dammann gehört die Hamburger Formation zu den überzeugendsten Coverbands des Landes. Natürlich finden sich von der frühen Bon-Scott-Ära Mitte der 70er Jahre bis zum aktuellen Album der Australier alle bedeutenden Songs im Programm.DIE BANDAC/DYNAMITE brauchen keine Kostüme oder aufwendige Pyrotechnik, um eine Show auf die Beine zu stellen, die spontane Luftgitarren-Soli unter den Zuschauern hervorruft. Die authentischen Nordlichter sind nicht nur seit Jahren fester Bestandteil der Hamburger Musik-Szene, sondern selbst leidenschaftliche AC/DC-Fans, denen das Publikum ihre Spielfreude gleichermaßen ansieht wie anhört.Vocals: Tim Dammann (Hardbone)Lead Guitar: Dennis Henning (Ex Ohrenfeindt)Rhythm Guitar: Tim Black (Hardbone)Bass: Sven Berger (Kongo Skulls und Köder auf Barsch)Drums: Flash Ostrock (Ex Ohrenfeindt)