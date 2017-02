A Night for Lemmy with: CROOSPLANE (Rockshit), BLACKDRAFT & S.I.B.

Tickets @ all stores



Wenn Crossplane den Motor anschmeißen, gibt es nur eins: Vollgas.



Die Band war kaum aus der Taufe gehoben, da tourten sie schon quer durch die Republik. Musik, auf der Straße geboren, für die Straße gemacht. Im Rock ‘n‘ Roll sind die vier Musiker beileibe keine Anfänger.



Gegründet von Celli (Onkel Tom) und Dirk, komplettierten alsbald Drummer Matthias (Exumer) und Gitarrist Alex das Line-Up. Über 80 Liveshows und das Demo „High Speed Operation“, das in Fachmagazinen wie Rock Hard und Metal Hammer sehr positiven Anklang fand, hatten sie schon auf dem Konto, als 2012 mit „Rollin‘“ die erste Singleauskopplung zu ihrem Debütalbum inklusive Video auf die Rock-Nation losgelassen wurde. Dabei als Gastmusiker Christof Leim (Sinner, The New Black) und „Onkel Tom“ Angelripper.



Neben den zahlreichen Clubshows eröffneten Crossplane für Bands wie 77, Chrome Division, Gun Barrel und Sodom und rockten diverse Festivals, u.a. das Rock in den Ruinen, das Dong Open Air, Rock For Roots und das Nikolaut-Festival. Ihr Debüt-Album „Class Of The Hellhound High“ erschien am 29.November 2013. Seitdem sind sie weiterhin auch 2014 unterwegs, sei es in der Schweiz, auf Festivals oder mit Grössen wie Black Label Society, die sie als einzige Vorband im Juli 2014 supporten durften und von den Zuschauern begeistert gefeiert wurden!

________________________________________

Ein Tritt in die Eier, ein Kuss auf den Mund:

BlackdraEin Tritt in die Eier, ein Kuss auf den Mund:

Blackdraft geben dir beides, und zwar gleichzeitig!



Das Debütalbum „Recipe Of Pain“ vereint alles, was die vier Hamburger lieben und leben: kraftvolle Musik von Hard Rock bis Death Metal, ein Lebensgefühl zwischen Bikerboots und Pommesgabel. Das Ergebnis? Straight Metal!



Blackdraft sind drei Männer und eine Frau, die schon lange in der Szene aktiv sind. Ihre Einflüsse sind zahlreich und verschieden – ein Blick über den Tellerrand hat schließlich noch niemandem geschadet. Die Musik von Blackdraft verdichtet die Schnittmenge der vier zu einer intensiven und explosiven Mischung. Eindeutig Maiden-beeinflusste Gitarrenleads, ein klarer, pumpender Bass und mächtig drückende Schlagzeug-Grooves zeigen, dass der klassische Heavy Metal die Basis allen Schaffens bei Blackdraft ist.



Aber die Band ist kein retro-Abklatsch einer Zeit, in der vermeintlich alles besser war. Growls und moderne Riffs reichern den Sound an und geben ihm eine düstere Tiefe. Und statt an althergebrachten Strukturen festzuhalten, brechen Blackdraft ihre Songs mit außergewöhnlichen Ideen, klugen Breaks und dem ein oder anderen Augenzwinkern auf. Absolutes Alleinstellungsmerkmal ist die Stimme von Sängerin Julia: ob zart, hart oder brutal, sie gibt den Stücken von Blackdraft die besondere Note. Keine klassische Rockröhre, keine Angela Gassow – sondern eine vielseitige Sängerin, die immer die richtige Stimmung trifft, um die Songs noch zwei Schritte weiter nach vorn zu bringen.

_________________________________

Hart, laut, provokativ, mit einer eindeutigen Attitüde. Das sind die Jungs von S.I.B (Social Incompetent Bastards) Hardrock gekreuzt mit modern American Metal und einem starken Einfluss aus der Biker Szene ergibt was? Genau, richtig dicke Eier. Ob beim Fahren eines Musclecars, cruisen einer Harley oder beim Aggressionsabbau im Moshpit. Die Mucke schreit einfach nach Badass.



Harte, druckvolle Riffs, die schnell ins Ohr gehen, um die Meute direkt abzuholen. Echter Hardrock braucht keine Schnörkel. Echter Hardrock ist kein Accessoire. Echter Hardrock ist eine Lebenseinstellung.