7. SuedKultur Music-Night: JamSession

„Alles wird schön“ – das war der Wunsch einiger Kreativer vor 25 Jahren

, als sie sich einen Raum der Saga krallten und in Heimfeld der Kunst und Kultur eine Örtlichkeit geben wollten. Vieles ist wahrlich schön geworden. Es gibt Ausstellungen, eine Schriebwerkstatt und gegenüber Malkurse. Und hin und wieder gibt es auch Musik. Da die Ortschaft an der Friedrich-Naumann-Straße aber beengt ist und auf das Recht auf Ruhe der Anwohner wert gelegt wird, ist es eben keine Clublocation im herkömmlichen Musik-Sinne. Bei der SuedKultur Music-Night dabei ist „Alles wird schön“ aber seit eh und je. Und da ja Kreativität gefragt ist und bleibt, lädt man an diesem Abend ab 20h zur Jam-Session. Also: wer schon auf der Music-Night gespielt hat, wer Anschluss sucht oder einfach Bock auf Mucke-Machen hat – bringt Euren Instrumenten-Krempel mit und los geht´s. Und wer weiß: vielleicht wird eine feste Band draus, die nächstes Jahr schon selbst die MusicNight rockt!