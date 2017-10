7. SuedKultur Music Night: Jack In The Green

Irischer Schabernack, der rockt

Man kann es sich fast denken: von einem irischen Bier können diese Jungs in den höchsten Tönen singen.In den Irish Pub zu gehen, ist immer ein wenig wie Urlaub in Irland zu machen. Und sei es nur auf ein Bier oder kleine Tüte dieser sauren Super-Chips.So auch im Irish Pub „The Old Dubliner“ in der Lämmertwiete.Und natürlich gibt es Live-Musik und vor allem irische. So auch bei der SuedKultur Music Night. Da kommt gleich ein ganzes Sextett angerauscht und im Gepäck die typischen Instrumente Irlands: Bouzouki und Bodhran. Kurzum: um 22Uhr gehört die Bühne „Jack in the Green“.Der kleine Kobold namens ‘Jack in the Green‘, der der Sage nach mit den Menschen auf der grünen Insel seinen Schabernack treibt, ist natürlich ein waschechter Ire.Die Band ‘Jack in the Green‘ dagegen kommt aus dem Nordwesten Hamburgs. Gegründet wie jede anständige Band – somebody meets somebody in a pub – widmen sich ‘Jack in the Green‘ seit Sommer 1995 in kompletter Formation ihren more or less irish ballads.‘Jack in the Green‘, das ist Irish Folk aus den Pubs und Bars mit Bodhrán und Tin Whistle, Banjo und Akkordeon. Songs von der rauen irischen Küste und den schottischen Highlands, kraftvoll wie ein gutes Guinness und mit der Seele wie ein feiner Malt – das ist der unverwechselbare Stil von ‘Jack in the Green‘ – more or less irish ballads.