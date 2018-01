5th Avenue - Rockin´ the Ballroom ! Plus Special Guests

Tickets @ all stores and our Venue (only due the week)

5th Avenue is back! Nach 17 Jahren Sendepause kehrt die Hamburger Rockband zurück auf die Bühne. Mit im Gepäck haben die Wacken-Pioniere Spaß an der Musik und eine Menge neuer Ideen. 2013 gibt es nicht nur live mächtig auf die Ohren – das neue Album der Hamburger Jungs ist bereits in der Mache. Lasst euch überraschen…Viele Attribute vereint die Band 5th Avenue auf sich: „Kultband“, „beste Hamburger Live‐Band“, „Wacken‐Pioniere“… Was im Endeffekt aber bleibt ist die Musik. Rock von der Waterkant – authentisch, geradeaus, ehrlich ist es, wofür die Hanseaten stehen. Am 9. September veröffentlichen sie ihr Album „Last Greetings From The Petting Zoo“. Endlich. Denn wie bei kaum einer anderen Rockband kommt das wesentlich später als man das in der Branche normalerweise so erwarten würde: etliche Wacken-Auftritte, internationale Tourneen und das Attribut, Kultstatus zu besitzen, gelangen 5th Avenue nämlich bereits – das mit dem Album bislang leider noch nicht….