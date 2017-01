5th Avenue *live* Double Feature Part 2: Now and then

Tickets @ All Stores and Online



An zwei Abenden rocken wir Marias Ballroom, am ersten Abend liegt der Schwerpunkt auf alte Songs aus der frühen Phase der Band. Am zweiten Abend stehen die Songs der neuen 5th Avenue Hamburg Schaffensperiode im Mittelpunkt.



Support: Helio aus Berlin



5th Avenue hatte eine große Anhängerschaft in ihrer Heimatstadt Hamburg und schaffte es, das KNUST innerhalb von 15 Minuten auszuverkaufen, etwas, was noch nicht einmal R.E.M. gelang. Ihren guten Ruf als Liveband stellte man bei großen Festivals unter Beweis und als Support für Bands wie Kathrina & the Waves, Little River Band und D.A.D. Zweimal wurde die Band "Hamburger Act des Jahres" im Poll der Hamburger Tageszeitung MOPO und verwies so renommierte Künstler wie Marius Müller-Westernhagen und Blumfeld auf die Plätze. 1994 unterschrieben 5th Avenue einen Plattenvertrag bei Dream Circle Records/Polydor.



Das Debütalbum wurde in den Goodnight LA -Studios unter der Regie von Roger Summers eingespielt. Die erste Single "Luka" fand großen Anklang bei vielen Radiostationen und war in vielen Hörercharts unter den vorderen Plätzen. Das offizielle Video zu dem Song kann man bei youtube bewundern.