350 Jahr Feier der Grundschule Marmstorf am 10 Juni von 12 - 17 Uhr

Hamburg: Grundschule Marmstorf |

am 10 Juni feiert die Grundschule Marmstorf 350 jähriges Jubiläum.

Alle sind herzlich zu einem buntem Programm eingeladen.

Für das leibliche Wohl, sorgt unter anderm die Bruzelhütte, selbstgebackener Kuchen von den Eltern, ein Eiswagen und eine riesige Getränke Spende vom Edeka Järneke Marmstorf.

Eine große Tombola lockt mit zahlreichen Gewinnen. Vile Spiele für die kleinen Gäste mit Hüpfburg.

Hilfreiche Unterstützung erhält die Grundschule von der freiwilligen Feuerewhr, den Landfrauen, Sportverein Grün-Weiß, den Jungschützen Marmstorf, dem Blumenladen Kleinschmidt, Becker Bäcker der ein eignenes Schule Marmstorf Brot verkauft und vor allem an Edeka Järneke in MArmstorf und vielen Eltern, ein herzliches Dankeschön an Alle.

Exklusiv verkauft der Kiosk in Marmstorf in geringer Auflage gedruckte KArten, die von Kindern gemalt worden sind, Stück nur 1,-€.

Über zahlreiche Gäste freut sich die Grundschule Marmstorf Ernst-Bergeesst-Weg-54.

Bitte beachten sie die gringen Parkmöglichkeiten!

von:

Inge Kammler, stellvertretende Elternratsvorsitzende der Grundschule Marmtorf