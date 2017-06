Southern Girls in Emma – der Laden



Musikalische Frauen und Swing – diese inspirierende Kombination hat schon in den 40er Jahren bei den Andrew Sisters funktioniert.

Am Sonntag, den 25.6. um 15.30 Uhr bieten die Southern Girls einen Frischekick in Sachen Lebensfreude an. 15 Minuten Swing voraus gibt es in Emma – der Laden, Ernst – Bergeest – Weg 61. Sonne, Swing und Cappuccino, die ideale Mischung für einen entspannten Sommernachmittag.

Café, Antiquariat und Secondhand – Boutique haben wie immer von 15 – 17 Uhr geöffnet.