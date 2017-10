14. Harburger Kulturtag | Gerd Vierkötter: Schlagzeugperformance - Vorstellung verschiedener Stile und Techniken, Samstag, 4.11.2017, 15-16 Uhr im Kulturcafé Komm du

14. Harburger Kulturtag



Gerd Vierkötter: Schlagzeugperformance

Vorstellung verschiedener Stile und Techniken

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg:

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Buxtehuder Str. 13, 21073 Hamburg-HarburgEintritt: 3,- Euro für alle Veranstaltungen im Rahmen des Harburger Kulturtagsist ausgebildeter Schlagzeuger (Studium an den Musikhochschulen in Bremen und Mannheim bei Prof. Keith Copeland) und gibt sein Wissen, basierend auf einer über 20jährigen Unterrichts- und Bühnenerfahrung bei Musical- und Theaterproduktionen, als Studiomusiker, in diversen Rock- und Jazzformationen, mit eigener Band und als Komponist gerne weiter. Seit einigen Jahren bietet er Unterricht auch in seinem Schlagzeugstudio in Harburg an. Stilistische Vielfalt und individuelle Förderung stehen dabei im Vordergrund. Im Rahmen des Harburger Kulturtages stellt der Künstler im Komm du die vielfältigen Möglichkeiten des Schlagzeugspiels anhand verschiedener Stilrichtungen und Techniken vor.Gerd Vierkötter (Schlagzeug)Kunst und Kultur haben in Hamburgs Süden einen hohen Stellenwert - zu erleben am Harburger Kulturtag, der nun zum 14. Mal stattfindet. Am Samstag, dem 4. November, von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr präsentiert sich die Vielfalt der Harburger Kultureinrichtungen mit einem extra auf diesen Tag zugeschnittenen Programm - und das für nur 3,00 Euro!An über 20 Veranstaltungsorten finden Lesungen, Ausstellungen, Vorträge, Konzerte, Theatervorführungen und Tanzperformances statt. Der Kulturtags-Pin, der an diesem Tag zum Besuch aller Veranstaltungen berechtigt, ist in den Ausstellungen, bei allen Haspa-Filialen im Hamburger Süden und am Hamburger Abendblatt Ticketshop im Phoenix-Center und auch im Kulturcafé Komm du erhältlich.Vollständiges Programm des 14. Harburger Kulturtags:Eintritt: einmalig 3,- Euro für alle Veranstaltungen im Rahmen des Harburger Kulturtags***Das 'Komm du' ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern und Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.Dasist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und an Eventabenden open end.KulturcaféBuxtehuder Straße 1321073 HamburgE-Mail: kommdu@gmx.deTelefon: 57 22 89 52-EventmanagementE-Mail: redaktion@schattenblick.deTelefon: 04837 / 90 26 98