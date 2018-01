Willkommen 2018 - Neujahrsempfang

Die Harburger Grünen laden zu einem Neujahrsempfang am 13. Januar 2017 inder Zeit von 11:00 bis 13:00 Uhr in das Restaurant „Zur Außenmühle“ am Vinzenzweg 20, 21077 Hamburg ein. Bei Getränken, Fingerfood und Musik freut sich der Vorstand der HARBURGER GRÜNEN mit Interessierten und Mitglieder ins Gespräch zu kommen.



Wir wollen bei diesem Empfang allen Harburger Mitgliedern, ihren Ange-hörigen und Freunden für ihre Unterstützung danken und allen politisch interessierten Harburger*innen die Gelegenheit geben, sich näher im Bezirk kennen zu lernen. Der Kreisvorstand freuen sich auf gute Gespräche und Begegnungen in gewohnt lockerer, familiärer Atmosphäre. Mit dabei ist unser Bundestagsabgeordnete Manuel Sarrazin, der uns auch über die aktuelle Entwicklungen in der Regional- und Bundespolitik berichten wird.