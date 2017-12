Ü 40 CHRISTMAS DANCE • DIE FEIERTAGS-PARTY 2017

Ein besonderes Jahr verdient eine besondere Feier zum Abschluss….

und die findet in der MAISON MUSIQUE, der Villa in Harburg statt !



Deshalb werden wir am 1. Weihnachtstag (25.12.) ab 21 Uhr zu unserer

erfolgreichen Ü40 Partyreihe eine Extra-Veranstaltung ausrichten.



Dem altbekannten Motto „Tanzen, Feiern, Treffen“ gemäss könnt Ihr die

weihnachtliche Stimmung auf der Tanzfläche, in den Lounge-Bereichen oder

an der Bar stilgerecht geniessen.



Das „MM-Team“ um Maria und Ihren charmanten Kollegen wird Euch den ganzen

Abend mit Bier, Wein, Sekt, Soft- und Long-Drinks sowie Cocktails versorgen.



Das absolut tanzbare Musikprogramm des Abends wird

aus aktuellen Chart-Hits,

deutschen und internationalen Partysongs sowie

den Dance Classics der 70er bis 2000er bestehen.



Zwei DJ’s im Wechsel werden Euch in ausgelassene Stimmung bringen.



Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr mit einem festlichen bzw. modischen Outfit

dem Abend einen zusätzlichen Glanz verleihen würdet.



Einlass ab 20.30 Uhr • Party-Beginn ist um 21.00 Uhr mit open end



Eintritt an der Abendkasse inkl. Garderobe : EURO 12,—



Mindestalter : 35 Jahre



Habt alle bis zum 25.12.2017 eine schöne Weihnachtszeit und dann lasst uns richtig f