Schwerbehinderung und Arbeitsplatz

Mit einem Schwerbehindertenausweis wird bei chronischer Krankheit oder Behinderung das Ausmaß der Behinderung amtlich festgestellt. Wer weniger als einen Grad der Behinderung von 50 hat, bekommt aber keinen Ausweis - um im Arbeitsverhätltnis einen gewissen Schutz zu bekommen, kann man einen Antrag auf Gleichstellung einreichen.

Erfahren Sie in den Räumen der BAG Harburg mehr zum Thema Gleichstellungsantrag Sie erhalten Unterstützung bei der Antragstellung und Antworten auf

folgende Fragen:

Gleichstellungsantrag

und wie man ihn richtig einreicht.

Was bedeutet der Gleichstellungsantrag?

Welche Personen können gleichgestellt werden?

Was bewirkt die Gleichstellung?

Wo stelle ich den Gleichstellungsantrag?

Wie stelle ich den Gleichstellungsantrag?

Was tun bei Ablehnung?

08. Mai 2017

Montag, den 08. Mai 2017

11:00 bis ca. 13.00 Uhr

in den Räumen der

Behinderten Arbeitsgemeinschaft Harburg e.V.

Seeveplatz 1

21073 Hamburg (im Marktkaufcenter, gegenüber vom Phönixcenter).