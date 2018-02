Nordmetall RoboCup Junior Qualifikation Hamburg 2018

Erstmals findet in Hamburg bei uns an der TUHH das NORDMETALL RoboCup Junior Qualifikationsturnier statt. 20 Teams aus Norddeutschland kämpfen um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Sie treten in den Disziplinen Rescue Line und Rescue Line Entry an. Dort müssen sie vereinfachte Aufgaben von echten Rettungsrobotern mit selbstgebauten und programmierten Robotern bewältigen.Habt ihr am Wochenende noch nichts vor? Dann kommt zu uns an die TUHH (Gebäude H). Schaut den Jungprogrammierern mit ihren Robotern zu und lasst euch begeistern, vielleicht seid ihr nächstes Jahr auch mit dabei! Besucher sind am Samstag und Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr herzlich willkommen.