NORDMETALL RoboCup Junior Qualifikation 2018

Hast Du Lust, echte Wettbewerbsluft zu schnuppern? Ihr wollt Euren Roboter austesten? Und wollt Ihr Euch für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren? Dann trete mit Deinem Team undEurem eigenen Roboter in unserem Qualifikationsturnier gegen andere Teams an! Ihr könntzwischen zwei Disziplinen aus der RoboCup Junior Liga auswählen:Euer Roboter soll hier autonom eine Linieverfolgen, Hindernisse umfahren und amEnde einen Verletzten finden und bergen.Eure Roboter sollen sich in dieser Disziplin anhandeiner selbst entwickelten Choreographie synchron zur Musik bewegen.Weitere Informationen finden Sie hier