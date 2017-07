NESTOR SANTANA (Spanien) - Rock & Pop

Hamburg: Marias Ballroom |

Eintritt FREI !



Nestor Santana ist ein Singer-Songwriter, der mit seinem spanischen Rock/Pop die Sonne in seine Wahlheimat Hamburg bringen möchte.



Im Alter von 14 Jahren hat er in seiner Heimat Gran Canaria sein Herz an die Gitarre verloren und sich seitdem, inspiriert durch Künstler wie Michael Jackson und Stevie Wonder, stetig weiterentwickelt. Seine Erfahrungen konnte er sowohl in verschiedenen Bands als auch Orchestern in ganz Spanien sowie der “L`aula of musics de Barcelona” und seit 2015 an der “Hamburg School of Music” sammeln. Aktuell arbeitet Nestor an seiner ersten EP, die in diesem Herbst veröffentlicht wird.