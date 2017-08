MS (Multiple Sklerose) Treffen in Harburg

An MS (Multipler Sklerose) erkrankte Menschen können sich in Harburg treffen:

am 3. Mittwoch eine jeden Monats in der Helms-Lounge (Café im Helms-Museum), Museeumsplatz 2 (Ecke Knoopstraße), 21073 Hamburg-Harburg. Mit Menschen reden, die Ihre Lage verstehen Inhalt unserer Treffen: (Nicht nur) medizinische Fragen zu dieser Erkrankung, zu Medikamenten und Behandlungsmethoden, sondern zum Leben mit Multipler Sklerose und was uns sonst noch interessiert …Wir sind zumeist rund ein Dutzend Menschen mit MS, Frauen und Männer im Alter zwischen 25 und 55 Jahren und tauschen uns aus-

Ohne Anmeldung, ohne festgelegtes Thema, „wer Lust hat, kommt!“.



Das nächste Treffen ist am:

Mittwoch, den 16.8.2017 um 17.00 Uhr