Singer & Songwriter | Rock-Pop and more



'Neuseeland ist das Land, dass Falke Heimat nennt. Dort, am anderen Ende der Welt, hatte er bereits reichlich musikalische Erfahrung gesammelt, bevor es ihn vor fast 2 Jahren in die neue Heimat Hamburg zog. Mit einem breiten Repertoire aus Pop/Rock & Folk hat Falke in den letzten Jahren immer wieder erfolgreich die Straße zur Bühne gemacht.'



** Eintritt Frei | Sammlung für Musiker **