Fairer Handel

Viele Harburger kennen vielleicht noch den alten Standort – das kleine Lädchen in der Julius- Ludowiegstr.Seit fast zwei Jahren ist der Weltladen Harburg in der Hölertwiete präsentNicht nur die zahlreichen Stammkunden schätzen hier den entspannten Einkauf und die Freundlichkeit der ehrenamtlichen MitarbeiterHier werden Lebensmittel und sehr schöne Produkte, beispielsweise (Kunstgewerbe Lederwaren aus fairem Handel angeboten und verkauft. Man wundert sich , was es noch alles gibtVielleicht gibt es Mitbürger, die Spendenaufrufen gegenüber skeptisch sind, welche in jüngster Zeit erfolgt sind, damit die verarmte Bevölkerung in Afrika wenigstens ansatzweise unterstützt werden kann. .Mit einem Einkauf in den Weltläden fördern Sie nicht nur die mögliche Eigeninitiative und Entwicklungschancen derLandwirte und Handwerker in benachteiligten Gebieten , sondern erfreuen sich selbst an denProdukten . Sie bekommen etwas für ihr Geld und helfen auf diese Weise mit , dass die Infrastruktur verbessert werden kann . Den Herstellern wird ein neues Selbstbewusstsein gegeben . Sie fühlen sich nicht als Almosenempfänger. Ihr Einkauf und deren Arbeit wird wertgeschätzt .„Der Weltladen Harburg hat inzwischen auch „verdaut“, dass am Pfingstwochenende im Außenbereich die liebevolle Blumendekoration geplündert wurde.Wer immer das war, vielleicht ist die Geldbörse nicht genug gefüllt gewesen , um sich zwei schöne Pflanzen zu gönnen? Wiederholen sollte sich das aber nicht.Schauen Sie doch mal vorbei. Ein Besuch lohnt sich immer !