„Es gibt nichts Praktischeres, als eine gute Theorie“ (Kurt Lewin)

: Vor einem Jahr sendete der Deutschlandfunk anlässlich des Erscheinens des „Kapitals“ vor 150 Jahren eine Reihe, in der verschiedene Autoren zu Wort kamen, „nicht marxologisch, nicht akademisch, sondern um ihre Brauchbarkeit zu untersuchen, und das durchaus subjektiv, essayistisch und mit Gegenwartsbeobachtungen durchsetzt. Ihren Blick richten sie auf die politischen Möglichkeiten der Gegenwart, denn darauf, so Marx, kommt es an: die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern sie zu verändern.“Im ersten Text dieser Reihe erläutert und kommentiert Mathias Greffrath die Ausführungen zum Mehrwert.Wir wollen an seine persönlichen Ausführungen anknüpfen, indem wir unsere eigenen Fragen formulieren und für den „Notfall“ ein Exemplar des »Kapitals« bereitliegen haben…