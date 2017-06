Beratung zu Krankheiten z.B. Diabetes

Die Ehrenamtlichen der Behinderten Arbeitsgemeinschaft Harburg e.V. im ersten Stock des Marktkaufes Harburg beraten kostenfrei und ohne Terminanmeldung.

Wir setzen uns in Harburg aktiv für Behinderte und chronisch Kranke ein.

Drei Beispiele für unsere offene Beratung:

In der kommenden Woche ist unser Büro zu folgenden Zeiten besetzt:

Am 3. Montag im Monat

19.6.2017, 11.00 - 13.00 Uhr: Frau Przybylski

Behinderten Arbeitsgemeinschaft Harburg e.V.

Beratung Behinderter u. chron. Kranker .



Am 3. Mittwoch im Monat

21.6.2017

15.00 - 18.00 Uhr: Herr Schlodder

Behinderten Arbeitsgemeinschaft Harburg e.V.

Beratung für Menschen mit Diabetes Typ 2 (sog. Alterszucker)



Am 4. Freitag im Monat

23.6.2017



16.00 - 18.00 Uhr: Herr Ljubisavljevic

Behinderten Arbeitsgemeinschaft Harburg e.V.

Beratung Behinderter u. chron. Kranker, auch in serbokroatisch



Ort sind unsere Räume im 1. OG, Marktkaufcenter Harburg, Seeveplatz 1, 21073 HH.