Top-Turnier der D-Jugend-Teams

ETV und SC Sternschanze veranstalten ersten Kieser Training Cup

Hochkarätiges Jugendfußballturnier am Sonntag, 28. Mai: Der Eimsbütteler Turnverband (ETV) und der SC Sternschanze veranstalten gemeinsam den ersten Kieser Training Cup. Es werden die besten D-Jugendteams Norddeutschlands erwartet. Die Vorrundenspiele finden auf den Plätzen in der Bundesstraße 103 und in der Sternschanze 9 statt. Beginn ist um 9 Uhr, ab 14 Uhr wird die Finalrunde an der Bundesstraße 103 in Eimsbüttel ausgespielt. Der Eintritt ist frei.Bei dem U 13-Turnier werden sich die Top-Teams aus dem Jahrgang 2004 aus Hamburg und der nahen Umgebung messen, hinzu kommen Topteams aus Schleswig-Holstein wie der VfB Lübeck oder Holstein Kiel. Aus Hamburg kommen folgende Teams: Altona 93, USC Paloma, TSV Sasel, Bramfelder SV, BU Hamburg, FC Süderelbe, SV Rugenbergen, Billstedt-Horn,SC Nienstedten.Aus Niedersachsen reisen die JSG Adendorf/Scharnebeck und der JFV Borstel-Luhdorf an. Komplettiert wird das Feld aus den Gastgebern: Der ETV hat gleich zwei Teams gemeldet, der SC Sternschanze schickt eine Mannschaft ins Rennen.